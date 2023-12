Truscreen Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Truscreen-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,02 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 0,022 AUD liegt und damit einen Abstand von +10 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 0,02 AUD ergibt sich ebenfalls ein Abstand von +10 Prozent, was auch zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Truscreen als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und es gab nur geringfügige Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu dieser Bewertung führte.

Die Meinungen in den sozialen Medien waren in letzter Zeit überwiegend negativ gegenüber Truscreen. Die Anleger waren vor allem in den letzten zwei Tagen negativ eingestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Truscreen zeigt eine Ausprägung von 40, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral" für die Truscreen-Aktie.