Truscreen Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Truscreen-Aktie hat in den letzten Tagen an Wert gewonnen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich nun auf 0,02 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,025 AUD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +25 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der GD50 hat in den letzten 50 Tagen einen Stand von 0,02 AUD erreicht, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Truscreen in den letzten Tagen. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Truscreen daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Truscreen liegt bei 36,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 mit einem Wert von 41 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Truscreen als "Neutral" eingestuft werden. Damit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.