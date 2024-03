Truscott MiningLtd Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen lassen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Truscott Mining jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls untersucht, wobei unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Truscott Mining festgestellt haben. Daher wird auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Bei der technischen Analyse der Truscott Mining-Aktie lässt sich feststellen, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,05 AUD im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,049 AUD) eine Abweichung von -2 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Dasselbe gilt auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Plattformen spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben Truscott Mining auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen zu Truscott Mining aufgegriffen. Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich ebenfalls eine Einstufung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Truscott Mining-Aktie als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Truscott Mining-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100 und ein Wert für den RSI25 von 100, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.