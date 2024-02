Truscoakayama Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, mit dem eingeschätzt werden kann, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Trusco Nakayama betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 94,81 Punkte, was darauf hinweist, dass Trusco Nakayama derzeit überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als "neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Trusco Nakayama-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2344,66 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2327 JPY, was einer Abweichung von -0,75 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einem "neutralen" Rating für die Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Trusco Nakayama in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der unwesentlichen Veränderung in der Diskussion um Trusco Nakayama ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend negativ. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "neutral" Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird Trusco Nakayama daher in der Analyse mit einem "neutralen" Rating bewertet.