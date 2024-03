Truscoakayama Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Trusco Nakayama mit 2442 JPY derzeit +1,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +4,08 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI der Trusco Nakayama liegt bei 14,29 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beträgt 47,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Trusco Nakayama diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.