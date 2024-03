Truscoakayama Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Trusco Nakayama als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und bewertet sie auf einer Skala von 0 bis 100. Für die Trusco Nakayama-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50,34, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist, sowie ein RSI25-Wert von 70,04, was eine schlechte Bewertung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt lautet das Ranking daher "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit 2344,06 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs (2258 JPY) eine Abweichung von -3,67 Prozent ergibt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs mit 2401,46 JPY um -5,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie von Trusco Nakayama insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein positives Bild der Anleger-Stimmung.