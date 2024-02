Truscoakayama Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse der Trusco Nakayama-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2344,66 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2327 JPY weicht um -0,75 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2437,4 JPY) weicht mit einem letzten Schlusskurs von -4,53 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Trusco Nakayama diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, während positve Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, aber insgesamt überwiegend negativ. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 94,81, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,84, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate erfahren hat. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".