Truscoakayama Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf die Trusco Nakayama-Aktie. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Trusco Nakayama daher eine "neutral" Bewertung auf dieser Ebene.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Trusco Nakayama-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2292,45 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2410 JPY, was einen Unterschied von +5,13 Prozent ausmacht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "gute" Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird bei der Chartanalyse berücksichtigt und liegt aktuell bei 2322,72 JPY, was einem Anstieg von +3,76 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "neutral" Bewertung. Insgesamt wird Trusco Nakayama daher eine "gute" Bewertung für die einfache Charttechnik zugesprochen.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Stimmung der Anleger in Bezug auf Trusco Nakayama insgesamt besonders negativ. Die vergangenen Meinungen und Äußerungen werden als neutral bewertet, da in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Trusco Nakayama-Aktie als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Trusco Nakayama-Aktie liegt bei 57,18, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 43,01 ergibt ebenfalls eine neutralen Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.