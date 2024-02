Trupanion Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Trupanion: Aktuelle Bewertung und Stimmung

Die Dividende von Trupanion beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,36 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 4,36 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung der Ausschüttung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Trupanion als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Trupanion ergibt sich ein Wert von 62,02 für den RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und ein Wert von 59,25 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Bewertung der Stimmung rund um Trupanion zeigt, dass neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses spielen. Analysen von sozialen Plattformen haben ergeben, dass die überwiegende Anzahl von Kommentaren zu Trupanion positiv ausfiel und auch in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz der Aktie in den sozialen Medien zeigen ebenfalls positive Entwicklungen bei Trupanion. In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie daher auch hier mit einem "Gut" bewertet.