Trupanion Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Analysten bewerten die Trupanion-Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral", da von insgesamt 18 Analystenmeinungen keine als gut und eine als neutral eingestuft wird. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Trupanion, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 44 USD, was einer Erwartung von 55,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 27,96 USD für die Trupanion-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 28,29 USD, was einem Unterschied von +1,18 Prozent entspricht, und es wird daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Trupanion-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Trupanion ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Trupanion-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Verglichen mit dem RSI auf 25-Tage Basis (49,33) erhält die Trupanion-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine Gesamteinstufung als "Neutral" für Trupanion.