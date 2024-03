Trumps Vorwahl-Sieg: Düring mahnt zu sachlicheren Debatten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Triumphs des Rechtspopulisten Donald Trump bei den Präsidentschaftskandidaten-Vorwahlen der Republikaner in den USA hat die außenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Deborah Düring, zu mehr Sachlichkeit in der politischen Auseinandersetzung aufgerufen. "Ich fürchte, durch einen Kandidaten wie Trump werden Populismus und Desinformationen weiter zunehmen und sich der politische Diskurs auch in Europa weiter nach rechts verschieben", sagte Düring dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgabe)."Dem müssen sich auch in Deutschland alle demokratischen Kräfte entschieden entgegenstellen", so die Grünen-Politikerin. "Es ist höchste Zeit, dass politische und gesellschaftliche Debatten wieder unaufgeregter und faktenbezogener geführt werden."

