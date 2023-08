Trump will persönlich zu Gerichtstermin erscheinen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump will persönlich bei der Anklageverlesung gegen ihn im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und der Attacke auf das Kapitol anwesend sein. "Ich fahre jetzt nach Washington, D.C., um festgenommen zu werden, weil ich eine korrupte, manipulierte und gestohlene Wahl angefochten habe", schrieb der 77-Jährige am Donnerstag bei der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Medienberichten zufolge hält er sich in seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey, auf. Zuvor war seine Reise in die US-Hauptstadt nicht offiziell bestätigt - der Ex-Präsident hätte sich womöglich auch per Videoschalte vor Gericht verantworten können.

Trump sollte am Donnerstag um 16.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MESZ) erstmals vor Gericht erscheinen, wo die Vorwürfe formal vorgestellt werden. Er ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich wegen einer mutmaßlichen Straftat vor Gericht verantworten muss - und das gleich in mehreren Fällen. Am Donnerstag geht es nun erstmals um mutmaßliche Straftaten während seiner Amtszeit im Weißen Haus, ein Vorwurf lautet auf Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Es sind die schwersten Anschuldigungen, denen Trump sich stellen muss./scb/DP/ngu