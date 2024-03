Trump-IPO: +16% am ersten Handelstag

Weitere Suchergebnisse zu "Digital World Acquisition Corp.":

Für die Digital World Acquistion-Aktie (WKN: A3CYXD) gab es in den vergangenen Tagen kein Halten mehr, denn am Dienstag erfolgte der Merger des SPAC-Mantels mit Donald Trumps Medienunternehmen, das primär das Netzwerk Truth Social betreibt. So lief der Börsengang für den republikanischen Kandidaten.