Trump nach Anklage zu Gerichtstermin in Miami aufgebrochen

MIAMI (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump ist nach der Anklage gegen ihn in der Affäre um den Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten zu seinem Gerichtstermin in Miami aufgebrochen. Die Fahrzeugkolonne des 76-Jährigen setzte sich am Dienstagmittag (Ortszeit) in seinem luxuriösen Resort Doral in der Metropole im südlichen US-Bundesstaat Florida in Bewegung, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Trump war zuvor in eines der Autos eingestiegen. Trump war am Montag in Doral eingetroffen. Bei dem Gerichtstermin um 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) sollen Trump unter anderem die Vorwürfe gegen ihn formal vorgestellt werden.

Die US-Justiz hatte Trump vergangene Woche angeklagt. Hintergrund ist die Affäre um Trumps Umgang mit geheimen Regierungsunterlagen nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus. Vorgeworfen wird ihm unter anderem die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen und eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen. Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Trump weist die Vorwürfe zurück./nau/DP/men