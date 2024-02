Truly International HoldingsADR Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "iQ International":

Die Aktie der Firma Truly verhält sich aus technischer Sicht neutral. Der aktuelle Kurs von 0,68 HKD liegt 0 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen ist die Bewertung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -16,05 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Truly-Aktie. Der RSI7-Wert von 33,33 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für den 7-tägigen Zeitraum, während der RSI25-Wert von 52,54 eine "Neutral"-Einstufung für den 25-tägigen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung gegenüber der Truly-Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividendenpolitik verzeichnet Truly ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 14, was einer positiven Differenz von +8,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht. Aufgrund dieser positiven Dividendenpolitik erhält Truly von Analysten eine "Gut"-Bewertung.