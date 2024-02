Truly International HoldingsADR Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Truly zeigt der RSI7 einen Wert von 22,22 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 52,63, was bedeutet, dass Truly weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Truly mit einer Rendite von -41,22 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" kommt Truly mit einer Rendite von -20,31 Prozent deutlich schlechter weg. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Truly ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Truly mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,9 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt (51,63) und daher unterbewertet erscheint. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Truly in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Truly in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.