Truly International HoldingsADR Aktie: Grund zur Sorge?

Die Diskussionen über Truly auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen über den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Truly in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten gilt die Aktie von Truly als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 8,9 insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 53,61 beträgt. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Truly liegt bei 73,33, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 47,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielte Truly in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,21 Prozent. Dies ist eine Underperformance von -12,03 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Im "Informationstechnologie"-Sektor liegt Truly 13,21 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.