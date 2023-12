Truly International HoldingsADR Aktie: Grund zur Sorge?

In den letzten vier Wochen konnten bei Truly keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Truly-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine Bewertung von "Schlecht". Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt, nämlich um 18,18 Prozent. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine Bewertung von "Neutral". Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den Diskussionen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Im Branchenvergleich hat Truly in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,86 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -26,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt Truly um 32,19 Prozent unter dem Mittelwert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

