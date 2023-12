Truly International HoldingsADR Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Bei einer Dividende von 13,89 % übertrifft Truly den Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (5,47 %) um 8,41 Prozentpunkte und wird daher höher bewertet. Die Einstufung lautet derzeit "Gut".

Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Truly bei 0,87 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,77 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -11,49 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,73 HKD, was einer Distanz von +5,48 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Fundamental betrachtet ist Truly im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,9, was einen Abstand von 83 Prozent zum Branchen-KGV von 53,83 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine Empfehlung von "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so war in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Truly in sozialen Medien zu erkennen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Truly unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.