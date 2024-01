Truly International HoldingsADR Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Truly aktuell im Branchenvergleich unterbewertet

Vergleicht man Truly mit dem Branchen-Durchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten, so fällt auf, dass die Aktie unserer Auffassung nach unterbewertet ist. Dies zeigt sich insbesondere in einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,9 im Vergleich zum Branchen-KGV von 53,82, was einem Abstand von 83 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Auch in Bezug auf die Dividende sticht Truly hervor, denn mit einer Dividende von 13,89 % liegt sie deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,47 %. Diese Differenz von 8,42 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutrale Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Bei der Betrachtung der Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Truly mit einer Rendite von -26,21 Prozent mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Truly mit einer Rendite von -13,06 Prozent deutlich darunter.

Insgesamt ergibt sich also eine unterbewertete Einschätzung von Truly, insbesondere aufgrund der Aktienkursentwicklung im vergangenen Jahr.