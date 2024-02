Pico Far East Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pico Far East. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Pico Far East wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht, wobei die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte. Die Rate der Stimmungsänderung für Pico Far East erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Insofern ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Pico Far East liegt bei 30, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 32,65, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pico Far East bei 1,4 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,67 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +19,29 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,51 HKD, was eine Distanz von +10,6 Prozent ergibt und somit ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".