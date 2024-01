Truly Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Unum Group":

Der Vergleich des Aktienkurses von Truly zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Informationstechnologie-Branche eine Rendite von -26,21 Prozent erzielt hat, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Elektronische Geräte und Komponenten-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,16 Prozent verzeichnet, liegt Truly mit 13,06 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schneidet Truly mit einer Ausschüttung von 13,89 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (5,47 %) deutlich besser ab, mit einer Differenz von 8,42 Prozentpunkten. Daher ergibt sich eine derzeitige Einstufung von "Gut".

Die Anleger von Truly wurden in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einstufen.

Fundamental betrachtet ist Truly aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,9 wird die Aktie mit einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,82 gehandelt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.