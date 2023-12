Truly Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Das Unternehmen Truly wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft, da es ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,9 aufweist, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 53,25. Dies bedeutet einen Abstand von 83 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich Truly mit einer mittleren Diskussionsintensität und einer stabilen Rate der Stimmungsänderung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, was zu einer Einstufung auf dieser Ebene als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Truly wird zudem für die Dividendenpolitik positiv bewertet, da die Dividendenrendite mit 13,89 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,05 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch die Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von Truly, basierend auf fundamentaler Analyse, Sentiment und Anlegerverhalten.