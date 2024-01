Truly Aktie: Immer mit der Ruhe

Aktuell bietet die Aktie von Truly eine attraktive Dividendenrendite von 13,89 %, was einem Mehrertrag von 8,42 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten entspricht. Somit fällt die Dividende des Unternehmens höher aus, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik mit "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Truly-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,86 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,71 HKD, was einem Unterschied von -17,44 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,73 HKD, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-2,74 Prozent) führt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Truly-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Hinsichtlich der Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in sozialen Medien ein überwiegend neutrales Signal in den vergangenen Tagen. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend betrachtet ist die Aktie von Truly bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Truly nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 8,9 liegt die Aktie insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 53,61 liegt. Aufgrund dieses Hintergrunds erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".