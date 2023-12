Truly Aktie: Gut oder schlecht?

Die Aktie von Truly wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 8,9, was 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" von 53,82. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine positive Einschätzung in der fundamentalen Analyse.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Truly eine Performance von -40,86 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" einer Underperformance von -26,82 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit -8,67 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 32,19 Prozent entspricht. Diese Unterperformance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Truly liegt bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Truly in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Truly-Aktie, wobei sie in der fundamentalen Analyse und im RSI positiv abschneidet, aber in der Branchenvergleichsperformance und der Anleger-Stimmung neutral bzw. negativ bewertet wird.