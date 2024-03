Truly Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das Sentiment und Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Die Analyse von Truly ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Truly die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der aktuelle RSI-Wert von 62,5 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 44. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ebenfalls die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Truly mit einer Ausschüttung von 14,08 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,55 % im Bereich Elektronische Geräte und Komponenten. Daher ist die Einstufung in dieser Kategorie als "Gut" zu bewerten.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Truly mit einer Rendite von -20,57 % in den letzten 12 Monaten deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -15,04 % liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in der Kategorie "Branchenvergleich Aktienkurs".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Truly basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild und dem RSI. Allerdings wird die Aktie positiv in Bezug auf die Dividende bewertet, während sie im Branchenvergleich der Aktienkurse schlechter abschneidet.