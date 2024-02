Truly Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Truly ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 8,9 ist Truly deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 52,04, was einen Abstand von 83 Prozent zum KGV von Truly bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Truly einen Wert von 14,08 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von +8 und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Truly zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Unternehmen.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 23,08 Punkte, was darauf hinweist, dass Truly momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,37 und deutet darauf hin, dass Truly weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend wird Truly in Bezug auf das KGV und die Dividendenrendite als "Gut" bewertet, während das Sentiment und der Relative Strength Index zu einer "Neutral"-Einstufung führen.

