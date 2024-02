Truly Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Truly als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 33,33 und der RSI25 bei 52,54, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der aktuelle Kurs von 0,68 HKD der Truly-Aktie etwa 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -16,05 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" angesehen.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Truly beträgt aktuell 14, was zu einer positiven Differenz von +8,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Truly eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 8,9, was 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Truly auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.