Trulieve Cannabis Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Trulieve Cannabis-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,01 USD, was einer Abweichung von +1,6 Prozent vom aktuellen Kurs von 5,09 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,15 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral", da dies einer Abweichung von -1,17 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Trulieve Cannabis-Aktie kurzfristig als überkauft betrachtet wird, da der 7-Tage-RSI bei 74 Punkten liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der 25-Tage-RSI von 55,65 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Dividende weist die Trulieve Cannabis-Aktie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,49 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Trulieve Cannabis diskutiert wurde. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird die Trulieve Cannabis-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.