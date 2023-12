Trulieve Cannabis Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Dividende für Trulieve Cannabis beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Aktienkursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien haben wir eine mittlere Aktivität für Trulieve Cannabis gemessen und bewerten das Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trulieve Cannabis liegt bei 42,26 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 59 Prozent. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 103,79 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt an, dass die Aktie von Trulieve Cannabis als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 63,73, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 46,74 und bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.