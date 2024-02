Trulieve Cannabis Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Stimmung und Diskussion über Trulieve Cannabis hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Trulieve Cannabis als unterbewertet angesehen, was zu einer positiven fundamentalen Bewertung führt.

Die Anleger haben in den sozialen Medien überwiegend negativ über Trulieve Cannabis diskutiert, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Trulieve Cannabis mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält Trulieve Cannabis in allen Kategorien eine schlechte Bewertung basierend auf der aktuellen Stimmungs- und Diskussionslage sowie der Dividendenrendite.