Trulieve Cannabis Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Aktie von Trulieve Cannabis wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 42,26 liegt es insgesamt 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 104,74 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Trulieve Cannabis-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt einen Wert von 44,44 an, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Trulieve Cannabis derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 2,48%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die fundamentale Analyse, dass die Trulieve Cannabis-Aktie als unterbewertet angesehen wird, während die Stimmung der Anleger positiv ist. Der RSI deutet jedoch auf eine neutrale Bewertung hin, und die Dividendenrendite liegt unter dem Branchendurchschnitt.