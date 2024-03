Trulieve Cannabis Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Trulieve Cannabis-Aktie wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,7 USD, was einer Überbewertung von +65,79 Prozent entspricht. Dies ergibt die Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 8,23 USD, was einer Abweichung von +14,82 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Gut"-Wert. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trulieve Cannabis-Aktie zeigt einen Wert von 58 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,52 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Trulieve Cannabis-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") zeigt sich, dass die Trulieve Cannabis-Aktie mit einer Rendite von 61,16 Prozent um mehr als 77 Prozent über der durchschnittlichen Rendite liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,75 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt die Trulieve Cannabis-Aktie mit 74,9 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Trulieve Cannabis wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen dominieren und an vier Tagen die negative Kommunikation überwiegt. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Trulieve Cannabis auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.