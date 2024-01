Trulieve Cannabis Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Trulieve Cannabis-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,96 USD verläuft. Dies führt zu einer positiven Einstufung, da der Aktienkurs bei 5,43 USD liegt und somit einen Abstand von +9,48 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 5,18 USD, was einer Differenz von +4,83 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume die Bewertung "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Trulieve Cannabis-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -41,07 Prozent verzeichnete, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -25,05 Prozent aufweist, liegt die Performance von Trulieve Cannabis mit 16,02 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Trulieve Cannabis-Aktie liegt bei 28,77, was zu einer positiven Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 50,8 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Trulieve Cannabis derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.