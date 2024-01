Trulieve Cannabis Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Derzeit schüttet Trulieve Cannabis niedrigere Dividenden aus als der Branche Arzneimittel im Durchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,47 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,47 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Trulieve Cannabis liegt der RSI7 aktuell bei 38,4 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,02, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Trulieve Cannabis-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmung rund um Aktien wird durch die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung bestimmt. Für Trulieve Cannabis zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Trulieve Cannabis war ebenfalls eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Trulieve Cannabis weist mit einem KGV von 42,26 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 104,88, was einer Unterbewertung von 60 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.