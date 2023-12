Truist Financial Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Truist Financial":

Die Truist-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei 5 von 10 Bewertungen als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das Durchschnittsrating für das Wertpapier ist daher als "Gut" zu bewerten. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um 7,8 Prozent steigen, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch negative Themen die Diskussionen, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "Neutral" führt. Dennoch wurden in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +18,41 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine positive Abweichung von +14,66 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Truist-Aktie aufgrund der Analysteneinschätzung, des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Gut".