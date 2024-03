Truist Financial Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Truist Financial":

Die Dividendenrendite der Aktie von Truist liegt aktuell bei 7,34 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 131,63 Prozentpunkten bedeutet. Diese niedrigeren Dividenden führen zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Truist negative Ausprägungen aufweisen. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Einschätzung.

Die Analyse von Research-Analysten ergab in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 5 neutrale und keine negativen Einstufungen für die Aktie von Truist, was zu einer langfristigen positiven Einschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 39,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 14,17 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Truist-Aktie einen Wert von 84,93 für den RSI7, was zu einer schlechten Empfehlung führt, und einen Wert von 52,82 für den RSI25, der eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamteinschätzung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.