Truist Financial Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Aktie der Truist wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 5 die Aktie als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 39,8 USD, was einer Erwartung von 5,85 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 37,6 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Truist diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Truist als neutral. Der RSI7 beträgt 42,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 30,2, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Truist-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,28 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 37,6 USD liegt, was einer Abweichung von +20,2 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (32,98 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +14,01 Prozent. Somit erhält die Truist-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating in Bezug auf die charttechnische Sichtweise.

Insgesamt erhält die Truist-Aktie damit sowohl von Analysten als auch basierend auf dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse ein insgesamt "Gut"-Rating.