Trufin, tut es schon wieder!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv für Trufin. Die Auswertungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die Dividendenausschüttung von Trufin ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Trufin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält Trufin gemäß unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung, ein "Neutral"-Rating für das Sentiment und den Buzz, eine "Schlecht"-Einstufung für die Dividende und eine "Schlecht"-Bewertung für den Relative Strength Index.