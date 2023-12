Trufin Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Aktienkurs von Trufin im Finanzsektor weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche eine Rendite von -23,45 Prozent auf, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die mittlere Rendite der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche in den letzten 12 Monaten bei -5,85 Prozent, wobei Trufin auch hier mit 17,6 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erteilt.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 6,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Finanzdienstleistungen, 6,03) liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik von Trufin daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Trufin-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 63,43 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 49 GBP, was einem Unterschied von -22,75 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (53,29 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -8,05 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit wird die Trufin-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Die einfache Charttechnik führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Trufin.

Die Anleger-Stimmung bei Trufin in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.