Trufin Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Trufin liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Trufin überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Trufin, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Trufin-Aktie sowohl auf der 200-Tage- als auch auf der 50-Tage-Basis als "Schlecht" eingestuft wird, da der Schlusskurs jeweils deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Trufin-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating.