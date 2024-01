Trufin Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von Trufin verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,45 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -5,38 Prozent, was einer Underperformance von -18,07 Prozent für Trufin entspricht. Der gesamte "Finanzen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -3,12 Prozent, wobei Trufin um 20,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt Trufin somit unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Trufin in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, war in den letzten vier Wochen für Trufin unauffällig. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Trufin-Aktie beträgt aktuell 64, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb wir ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und beträgt 51,45, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hinweist. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Trufin.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Trufin ist insgesamt besonders negativ, wie unsere Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt. Negative Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.