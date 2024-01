Trufin Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Indikatoren für die Entwicklung von Aktienkursen sein. In Bezug auf Trufin hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie neutral bewerten. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders negativ. In den letzten Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Trufin derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Diese große Differenz führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Trufin-Aktie negative Bewertungen. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage zeigen Abweichungen nach unten, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der einfachen Charttechnik führt.