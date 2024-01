Trufin Aktie: Füße still halten!

Trufin: Analyse und Bewertung

Die Trufin-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen eine Dividende von 0 % auf, was eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz zum Durchschnitt 6,02 Prozentpunkte beträgt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Trufin-Aktie von 50 GBP sich um -20,92 Prozent vom GD200 (63,23 GBP) entfernt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zudem liegt der GD50 bei 52,97 GBP, was zu einem Abstand von -5,61 Prozent und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Trufin liegt bei 45,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die soziale Stimmung rund um Trufin ist überwiegend positiv, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den diskutierten Themen der letzten ein bis zwei Tage. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich Trufin in verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Schlecht" oder "Neutral", jedoch wird die Stimmung der Anleger als "Gut" bewertet. Dies sind wichtige Faktoren, die bei der Einschätzung der Trufin-Aktie berücksichtigt werden müssen.