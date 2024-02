Truett-Hurst Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Truett-hurst weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -26,67 Prozent auf, was mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Getränkebranche, die eine mittlere Rendite von -16,7 Prozent verzeichnet, liegt Truett-hurst mit einer Rendite von -9,97 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien für Truett-hurst gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Truett-hurst zeigt an, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Truett-hurst überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Truett-hurst-Aktie bei 0,23 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 USD liegt, was einer Abweichung von -21,74 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,16 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Truett-hurst basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.