Truett-Hurst Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Truett-hurst ist laut Analystenberichten überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Truett-hurst diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Truett-hurst in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Getränkebranche im Durchschnitt um -12,15 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -19,43 Prozent entspricht. Im Verbrauchsgütersektor lag die Rendite im letzten Jahr im Durchschnitt bei 152,56 Prozent, wobei Truett-hurst um 184,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Truett-hurst beträgt 95,65, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 95,65, was wiederum zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch wurden signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Truett-hurst in Bezug auf die Stimmung, die Aktienkursentwicklung und den Relative Strength-Index insgesamt ein "Schlecht"-Rating.