Truett-Hurst Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Truett-hurst hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -5,5 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -21,17 Prozent für Truett-hurst entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 28,63 Prozent im letzten Jahr, und Truett-hurst lag 55,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Truett-hurst diskutiert. An vier Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund dieses Stimmungsbildes.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Truett-hurst-Aktie beträgt aktuell 0,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 USD liegt, was einer Abweichung von -21,74 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert erhält Truett-hurst eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,14 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+28,57 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Truett-hurst auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI), um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Truett-hurst-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Truett-hurst überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt unserer Analyse führt.