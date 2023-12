Trueorth Gems Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der True North Gems liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was als neutral eingestuft wird und daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt True North Gems 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau", der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentabel eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von True North Gems bei 49,12, während der Branchendurchschnitt bei 85 Prozent liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt der Wert 320,44, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien für True North Gems ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder sehr positive noch sehr negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.