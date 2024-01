Trueorth Gems Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die True North Gems-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage 33,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von True North Gems bei 49, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 324,4 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aus fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von True North Gems bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von True North Gems erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent, was 38,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.