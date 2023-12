Trueorth Gems Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Mineral Resources":

Die technische Analyse der True North Gems zeigt, dass die Aktie derzeit bei 0,06 CAD bei der 200-Tage-Linie (GD200) liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,03 CAD liegt und somit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,04 CAD, was einer Differenz von -25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass True North Gems als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird True North Gems als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 49,12 liegt, was einem Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 319,08 entspricht. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt True North Gems mit einer Rendite von -50 Prozent mehr als 39 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,47 Prozent. Auch hier liegt True North Gems mit 38,53 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.